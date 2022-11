World Rugby Award, Capuozzo è il giocatore rivelazione dell'anno

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Ai World Rugby Awards di Montecarlo sventola il tricolore con Ange Capuozzo vincitore del Breakthrough Player of the Year, giocatore rivelazione dell’anno. L’estremo dell’Italrugby ha battuto la concorrenza di Henry Arundell, Mack Hansen e Dan Sheehan. Un’altra soddisfazione per l'azzurro in una stagione straordinaria che lo ha portato ad esordire prima in Nazionale, poi in Top 14 con Tolosa. Il 23enne ha lasciato il segno anche in queste Autumn Nations Series, segnando due mete nella storica vittoria a Firenze dell'Italia contro l’Australia.