Benetton stravince il derby con le Zebre: 'No racism' sulle maglie, Traoré in campo

TREVISO - Benetton ha battuto 38-5 le Zebre a Treviso nel primo dei due derby natalizi di United Rugby Championship (il ritorno è previsto il 31 dicembre a éarma), il campionato transnazionale a cui prendono parte anche franchigie gallesi, scozzesi, irlandesi e sudafricane. La squadra veneta ha messo a segno sei mete contro una e conquistato cinque punti importanti per la corsa ai playoff, e ha visto tra i protagonisti in campo il pilone della nazionale italiana Cherif Traoré, vittima in settimana di un brutto episodio di razzismo. L'azzurro originario della Guinea, nel corso della cena natalizia del club, aveva ricevuto come 'regalo' una banana e ha quindi denunciato l'accaduto via social, ottenendo grande solidarietà. Gli interventi della società trevigiana, che ha sospeso un compagno di squadra di Traorè senza renderne noto il nome, e della Federazione italiana rugby hanno messo fine alle polemiche.