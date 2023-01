Rugby, Azzurri verso il Sei Nazioni: tornano Poliedri e Minozzi

Obiettivo minimo: due vittorie . Una sorta di mantra ripetuto più volte da chi dirige: Marzio Innocenti (presidente), dal tecnico Kieran Crowley , a chi guida in campo la squadra Michele Lamaro (capitano). Si parla del Torneo più importante del mondo: il Guinness Sei Nazioni che prenderà il via sabato 4 febbraio . Gli azzurri, chiusa la settimana di raduno al Payanini Center di Verona, si ritroveranno domani sempre nel capoluogo scaligero per preparare i primi due match, il primo contro la Francia (5 febbraio), il secondo contro l’Inghilterra (12 febbraio) , in diretta su SkySport e in chiaro su TV8.

Le scelte di Crowley

Kieran Crowley ha scelto i 33 che faranno parte del gruppo dal quale attingere i quindici titolari e le riserve da mandare in campo all’Olimpico e a Twickenham. Ci sono molte novità. In primis molti ritorni. Tra i più importanti quello di Jake Polledri che torna dopo due anni e mezzo in azzurro, poi Matteo Minozzi per dare profondità al ruolo di estremo, sempreché Crowley non decida di schierarlo all’ala, con Ange Capuozzo estremo. Tutti temi che saranno affrontati nel corso della settimana. Un’altra buona notizia è la convocazione di Paolo Garbisi che si allenerà con i compagni cercando di smaltire l’ultimo infortunio, nella speranza di rivederlo in campo a Londra. Il numero 10 sulle spalle toccherebbe Tommaso Allan, che già ha coperto il ruolo nell’Autumn Nations Series. In regia anche se il Benetton Treviso, vera e propria spina dorsale dell’Italia con 16 convocati in azzurro ha usufruito quasi sempre della presenza di Alessandro Garbisi, Stephen Varney mediano di mischia del Gloucester dopo i test match autunnali arriva in condizioni di forma ottime, sarà difficile levargli la maglia numero nove. Il ct ha deciso di sfoltire il gruppo delle prime linee, rispedendo ai rispettivi club Mirco Spagnolo (Petrarca) e Matteo Nocera (Zebre). In sede di presentazione ufficiale giovedì scorso aleggiava un certo ottimismo, Crowley ha comunque dichiarato. «Step by step, un passo alla volta, il nostro focus per ora si chiama Francia».