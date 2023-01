Rugby, l'annuncio di Parisse: “Finirò il prossimo giugno"

E' arrivato il momento anche per la leggenda del rugby italiano Sergio Parisse. L'azzurro ha annunciato al Midi Olympique che appenderà gli scarpini al chiodo al termine della sua stagione con il Tolone. Queste le sue parole: “Finirò il prossimo giugno. E questa volta, di sicuro! So che ci saranno, dopo 20 anni trascorsi nel rugby professionistico, momenti difficili. So che mi mancherà il rugby e sto cercando di prepararmi adesso, proprio per affrontare questo periodo della mia vita nelle migliori condizioni possibili”. Già nel 2021 Parisse aveva annunciato che si sarebbe ritirato alla fine della stagione 2021-2022 prima di prolungare di un altro anno con il Tolone. Assente nella lista del tecnico italiano Kieran Crowley (non viene convocato dal 2019) per la prima partita del Torneo Sei Nazioni contro la Francia, il giocatore con 142 caps con gli azzurri non esclude però un ritorno come riportato da L'Equipe: “Io non ho rinunciato alla mia carriera internazionale. Penso addirittura di essere ancora sul radar e se l'allenatore mi chiama, sarò felice di rispondere. Fino ad allora, cerco di concentrarmi sulle cose che padroneggio, la mia forma fisica, il mio stile di vita, le mie prestazioni..."