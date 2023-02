Lapo Elkann e l'uomo generoso del rugby: il post su Kolisi

TORINO - Il rugby regala grandi personaggi. Scrive Lapo Elkann su Twitter: «Bellissima la storia sul Financial Times di Siya Kolisi capitano della nazionale di rugby del Sud Africa campione del mondo. Umile, gentile, con interesse e attività per il sociale. Il rugby continua ad essere lo sport più vicino alle persone...». Nero e capitano sudafricano, rappresenta l'arte della leadership, papà e marito immerso nella quotididanità del suo Paese, tra disoccupazione e salti di corrente. Suo l'accorato appello «allo sport per dare alla gente qualcosa per cui sorridere». Kolisi è nato nel sobborgo-ghetto di Zwide a Port Elizabeth e a 12 anni già gli osservatori lo avevano notato: il 2 novembre del 2019 ha alzato al cielo la Coppa del Mondo. Siya Kolisi lascerà gli Sharks a fine stagione, e dopo la Coppa del Mondo 2023 si trasferirà in Francia al Racing 92 con il quale ha un rapporto di collaborazione. Kolisi ha salutato tutti con una lunga lettera pubblicata su Twitter: «Non so se le parole sono abbastanza per descrivere tutto il supporto che ho ricevuto nella mia carriera, posso solo provare a dire qualcosa di significativo riguardo a questo importante cambiamento della mia vita. Sono così fortunato ad aver avuto il sostegno di tante persone nella mia carriera, che mi hanno aiutato ad essere ciò che sono. Sono immensamente grato agli Sharks per avermi dato l’assenso a trasferirmi, e ovviamente continuerò a dare il massimo per loro in questi ultimi mesi».