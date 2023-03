Sei Nazioni, l'Italia cade a Roma contro il Galles per 29-17

ROMA - Quarta sconfitta consecutiva (terza casalinga) per l'Italrugby nel Sei Nazioni 2023. All'Olimpico di Roma gli azzurri del ct Crowley hanno ceduto contro il Galles per 29-17. Quattro mete per i Dragoni (di cui una tecnica), due per l'Italia. Gara indirizzata sin dall'inizio con le due squadre al riposo sul 22-3 per il Galles. La meta ad inizio ripresa di Negri ha galvanizzato gli azzurri, ma gli avversari hanno subito ripristinato il divario nel punteggio. La seconda meta italiana con Brex a 12' dalla fine ha animato il finale, ma i gallesi hanno retto. Italia che si ritrova così all’ultimo posto del Sei Nazioni 2023. Gli azzurri faranno visita alla Scozia nella quinta ed ultima giornata, mentre il Galles andrà in Francia. In questa edizione Sei Nazioni gli azzurri sono stati battuti da Francia, Inghilterra, Irlanda e adesso anche Galles.