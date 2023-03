Rugby a 7, l'Off Beat 7s quest'anno si gioca a Verona: data e info del torneo internazionale

Requisiti per il torneo

Il torneo è aperto a tutti i giocatori in regola con il tesseramento F.I.R che abbiano compiuto i 18 anni o con delega. Ogni squadra sarà composta da 12 giocatori e dovrà consegnare la propria lista giocatori il giorno del torneo negli orari di iscrizione. La quota di iscrizione è di 300 euro per ogni squadra e comprenderà: accesso al torneo, al Village e all'Offbeat 7s party; assistenza medica qualificata per tutta la durata del torneo, arbitri, angolo fisioterapia, area gym per attivazione e riscaldamento.

Il programma della giornata

13:00 Apertura villaggio

13:30-14:00 Registrazione squadre Sevens

14:15 Foto capitani

18:30 Apertura corner aperitivi

19:00 Presentazione tabellone. Finali e foto squadre

19:15 Semifinali

19:30 Finali Green Volley

20:00-21.00 Finali: 7's Ladies & Men

21:30 Premiazioni

22:00 Offbeat7's party

Contatti

Direttore torneo: Francesco Brolis (+393804198437)

Per info scrivere a: info@offbeat7s.it