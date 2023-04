Rugby: David Odiase, l'Italia U20 e l'orgoglio azzurro: il discorso VIDEO

Nato a Crema da genitori nigeriani, indossa con orgoglio la maglia della Nazionale italiana U20 di rugby, impegnata nel torneo Sei Nazioni. Il suo video ha infiammato il web: "Guardate dove siamo! Guardiamoci in faccia! Oggi, dal primo all’ultimo secondo, dobbiamo rendere onore a questa maglia! Non importa se sbagliamo, ci rialziamo insieme e andiamo avanti". Il video risale ai primi giorni di febbraio ma sta facendo il giro della rete di nuovo, visto come il tema razzismo nello sport sia tornato in cima alle cronache dopo quanto accaduto nel calcio.