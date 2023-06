Rugby, Nazionale a Pergine: la preparazione in vista dei Mondiali

Gli uomini di Crowley al lavoro in Trentino per la World Cup che si disputerà in Francia a partire dal 3 settembre. Dal 7 luglio la rosa dei 46 azzurri sarà al completo

06 . 06 . 2023 10:17 1 min

© LAPRESSE

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi