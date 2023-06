Italrugby-Crowley, addio amaro: "Avrei continuato anche dopo il Mondiale"

"Mi sarebbe piaciuto essere coinvolto con la Nazionale italiana anche per il prossimo ciclo di Rugby World Cup e sono dispiaciuto della scelta della Fir di non estendere il mio contratto". Ha commentato così il ct della Nazionale italiana di rugby, Kieranm Crowley l'annuncio del mancato rinnovo del suo contratto al termine della Coppa del mondo del prossimo autunno. Amaro il ct neozalendese che prosegue: "Abbiamo una squadra giovane, che ha maturato una buona esperienza nel corso dell’ultimo anno, con prestazioni che hanno evidenziato miglioramenti in moltissime aree. Abbiamo cambiato il modo di allenarci in palestra e in campo e nel modo in cui approcciamo e giochiamo gli incontri. Abbiamo modificato la mentalità, instillando coraggio e fiducia nei propri mezzi, senza vincoli. Con un Mondiale e altri quattro anni di incontri internazionali, avremo un gruppo con una media di 50-60 caps, una prospettiva emozionante".