Rugby, i convocati dell'Italia per il Mondiale: le scelte di Crowley

Il ct della nazionale azzurra di rugby Kieran Crowley ha ufficializzato la lista dei 33 convocati per i Mondiali in programma in Francia dal prossimo 8 settembre: "Non è stato semplice arrivare alla scelta dei trentatrè atleti convocati per la Rugby World Cup. Quello di prendere delle decisioni è il nostro lavoro e la nostra responsabilità ed è quello che abbiamo fatto selezionando quella che riteniamo la migliore Italia possibile. Nella selezione finale ha avuto un peso specifico rilevante la capacità di alcuni atleti, sia tra gli avanti che tra i trequarti, di ricoprire più di un ruolo, permettendoci di ampliare le scelte a nostra disposizione". L'Italia giocherà la prima partita della Rugby World Cup "Francia 2023" allo Stadio "Geoffroy Guichard" di Saint-Etienne, affrontando la Namibia sabato 9 settembre alle ore 13.