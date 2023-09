Rugby, l'Italia ai Mondiali: Dominguez crede nell'impresa storica

Diego Dominguez ci crede. Ci crede davvero. L’Italia del rugby può fare un’impresa. Può arrivare dove nessuno ancora oggi è riuscito: passare il girone, qualificarsi per i quarti di finale. E lì chissà cosa può succedere. «È uno stimolo totale. Lo deve essere per tutti i nostri giocatori. Per tutti. Ci vuole fame, fame. Tanta fame. Chi scende in campo deve essere morto di fame. Affamato di vittoria».



Pausa, poi riparte: «Ma quanto sarebbe bello per ognuno di loro essere ricordato come il primo giocatore che porta l’Italia a un quarto di finale? Sarebbe storia. E la storia va scritta. Io al loro posto darei la vita per farlo…». Diego Dominguez ha giocato tre mondiali, ora lo commenterà per Sky Sport. Lui sa cosa significa convivere con la pressione, conosce le emozioni e le difficoltà della massima competizione.