La FIR - Federazione Italiana Rugby e Suzuki

Suzuki è orgogliosa di esser stata scelta dalla FIR - Federazione Italiana Rugby per scendere in campo con la Nazionale Italiana per la stagione 2021 e di poter vedere il proprio marchio sulle divise ufficiali degli azzurri. Suzuki vede nel mondo dello sport la cornice ideale nella quale esprimere i valori radicati nel suo DNA: passione nel realizzare i propri sogni, ricerca del successo attraverso l’impegno costante, spirito di squadra e condivisione dell’obiettivo. Grazie ad una forte tradizione costruita su ideali incrollabili , il rugby è uno dei più fulgidi esempi di come agonismo, tenacia e competitività possano essere abbinati al rispetto delle regole e degli avversari, principi che ispirano anche l'impegno di Suzuki in ogni attività

Uno sport permeato di positività

Il rugby incarna valori in linea con la cultura giapponese e condivisi da Suzuki, quali rispetto, coraggio e lealtà. Inoltre, il costante sostegno che ogni giocatore dona ai propri compagni quando scende in campo, rende il rugby uno sport educativo per i giovani e un autentico simbolo di inclusività, valorizzando e massimizzando l’apporto che ogni atleta garantisce nel raggiungimento di un obiettivo comune.

Questo modo di fare squadra ricorda il lavoro in team svolto ogni giorno dai tecnici Suzuki, che, con una dedizione costante, si sforzano di vincere insieme le sfide tecnologiche più impegnative per sviluppare e applicare tecnologie all’avanguardia, in linea con l’evolversi del bisogno di una mobilità sostenibile.

Dichiarazione del presidente di Suzuki Massimo Nalli: “L’autentica passione per la competizione, il rispetto delle regole e dell’avversario, il miglioramento costante delle prestazioni, sono al contempo valori che permeano il rugby e pilastri del DNA del marchio Suzuki. Per questo siamo fieri che la Federazione Italiana Rugby abbia prescelto le auto Suzuki dotate della tecnologia Suzuki Hybrid e 4x4 ALLGRIP per garantire trazione e mobilità ai propri atleti. Siamo entusiasti di poter vedere il nostro marchio sulla gloriosa divisa della Nazionale Italiana: Forza Azzurri!”

Alfredo Gavazzi, Presidente della Federazione Italiana Rugby, ha dichiarato: “La Rugby World Cup del 2019 in Giappone ha evidenziato il profondo legame tra la cultura nipponica ed i principi caratterizzanti del Gioco di Rugby. La scelta di Suzuki quale partner automotive di FIR è coerente con la nostra volontà di legare il brand Italrugby ad aziende che condividono i nostri valori e che, come il movimento rugbistico italiano, sono costantemente impegnate ad evolvere

rimanendo fedeli alle proprie radici”.

Il grip fa sempre la differenza

Un altro aspetto fondamentale che stabilisce lo stretto legame tra Suzuki e il rugby è il terreno. Nelle mischie come durante i raggruppamenti i giocatori cercano sempre di trovare una buona presa sul terreno per poter primeggiare sugli avversari. Erba, terra e fango sono le superfici con cui si devono confrontare spesso anche i modelli di Hamamatsu per scaricare al suolo la loro potenza e avanzare in maniera sicura. Da oltre cinquant’anni Suzuki è il punto di riferimento indiscusso in materia di vetture compatte a trazione integrale, che è disponibile sulla totalità dei modelli (esclusa SWACE la nuova Openspace della gamma), dal SUV ultra-compatto IGNIS Hybrid all’ammiraglia ACROSS Plug-in, passando per la grintosa SWIFT Hybrid e per l’ultima generazione della gloriosa VITARA Hybrid e il JIMNY PRO, l’inarrestabile iconico fuoristrada del marchio di Hamamatsu.

Dall”Offload” del rugby, all”Off-road” di Suzuki.

L’”offload” è il gesto tecnico per eccellenza che eleva il ritmo del gioco dando continuità all’azione. Garantisce continuità e ritmo con l’obiettivo raggiungere la meta, massimizzando la spettacolarità dell’azione. Allo stesso modo la capacità “offroad” dei modelli Suzuki assicurata dalla tecnologia 4x4 ALLGRIP rappresenta per gli appassionati del fuoristrada, la garanzia di massima libertà, di poter raggiungere la propria “meta”, affrontando e superando ogni tipo di superficie e ostacolo, vivendo emozioni uniche nel rispetto della natura circostante.

100% Hybrid e 100% 4x4 ALLGRIP

Nell’ambito dell’accordo stipulato, Suzuki fornirà alla FIR una flotta di vetture Hybrid con tecnologia 4x4 ALLGRIP, definendo un’offerta unica nel panorama automobilistico, che consente al Marchio risultati record sul mercato italiano e quindi in grado di accompagnare la Federazione in tutte le sfide anche fuori dal rettangolo di gioco.



SUZUKI ITALIA SpA

Ufficio Stampa e PR Corporate

Tel 011 9213711

press@suzuki.it

Seguici su Facebook , Twitter , Youtube , Instagram , Google+



Suzuki, tradizione e innovazione dal 1909

Suzuki Motor Corporation è un costruttore di automobili, motocicli e motori fuoribordo.

Nel settore automobilistico Suzuki è all’8° posto nella classifica mondiale delle vendite (fonte JATO), con 3 milioni di vetture prodotte all’anno, ed è leader sul mercato giapponese nei segmenti Keicar e Passenger car.

Suzuki nasce nel 1909 da un’idea imprenditoriale di Michio Suzuki, che, nella cittadina di Hamamatsu, in Giappone, costruisce uno stabilimento per la produzione di telai tessili. Nel 1920 il laboratorio Suzuki Loom Works diventa Suzuki Loom Manufacturing Co, e nel 1952 viene introdotta la prima bicicletta motorizzata, la Power Free. Nel 1954 Suzuki diventa Suzuki Motor Corporation Ltd e nel 1955 nasce Suzulight, la prima automobile, seguita nel 1965 dal primo motore fuoribordo, il D55. Nel 1970 debutta Jimny LJ10, il primo 4x4 e nello stesso anno appare il mini MPV Carry L40V, 100% elettrico.

Da allora in avanti, l’attività industriale nei differenti settori ha proseguito il suo incessante cammino di crescita puntando su tecnologia, affidabilità, design e innovazione.

Federazione Italiana Rugby

Fondata nel 1928, la FIR organizza e promuove il Gioco di Rugby in Italia. Ammessa dal 1998 nel Torneo 6 Nazioni, al quale partecipa dall’edizione 2000 e del cui Board è socio paritario dal 2005, è una delle Federazione Tier 1 del Consiglio World Rugby.

FIR è inoltre socio del Guinness PRO14 e di EPCR, ente responsabile dell’organizzazione delle Coppe Europee.