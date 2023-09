Diretta Italia-Uruguay ore 17.45: dove vedere i Mondiali di rugby in tv e streaming

Per gli Azzurri, reduci dall'ottimo esordio contro il Namibia, una partita importante e da non sottovalutare, i "Los Teros" sono a 0 punti ma hanno dato filo da torcere alla Francia (capolista del girone con 8 punti) per lunghi tratti del match. Lo stesso Ct azzurro ha dichiarato alla vigilia: "Abbiamo considerato tutte le opzioni riguardo alla formazione per l'Uruguay, una squadra che è una minaccia. Quando ero alla guida del Canada, 15 anni fa, gli uruguayani stavano cominciando a mettere in piedi il loro movimento con un programma centralizzato a Montevideo - aggiunge - Ora hanno diversi ragazzi che giocano in Europa, fra cui il numero 9 che è uno dei migliori mediani di Francia. In più ci sono 19 giocatori che hanno già partecipato almeno a un Mondiale e hanno esperienza di decine di test match. Abbiamo rispetto per loro, sarà una battaglia fisica e abbiamo visto quello che sono riusciti a fare contro la Francia".

Dove vedere Italia-Uruguay streaming e diretta tv

Italia-Uruguay, gara valida per la 4ª giornata di campionato e in programma alle ore 17:45 all’Allianz Riviera di Nizza, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai2 e Sky Sport mentre in streaming su RaiPlay, Now e SkyGo.

Le probabili formazioni di Italia-Uruguay

ITALIA: Capuozzo, Pani, Brex, P.Garbisi, Ioane, Allan, A.Garbisi, L.Cannone, Lamaro (c), Negri, Ruzza, 4 N.Cannone, Riccioni, Nicotera, Fischetti. Allenatore: Crowley

A disposizione: Bigi, Zani, Ceccarelli, Lamb, Zuliani, Pettinelli, Fusco, Odogwu

URUGUAY: Amaya, Mieres, Inciarte, Vilaseca (c), Freitas, Etcheverry, Arata, Diana, Civetta, Ardao, Leindekar, Aliaga, Peculo, Kessler, Sanguinetti. Allenatore: Meneses

A disposizione: Pujadas, Gattas, Arbelo, Dotti, Deus, Ormaechea, Berchesi, Basso.