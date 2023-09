Mondiali rugby, l'Italia vince ancora: Uruguay ko e testa del girone

NIZZA (Francia) - Dopo l'ottimo esordio con la netta vittoria sulla Nambia, l'Italrugby vince anche contro l'Uruguay nel Mondiale in corso in Francia. Per gli azzurri di Crowley una super rimonta nella ripresa che vale il primato nel gruppo A davanti a Francia e Nuova Zelanda. Proprio gli All Blacks saranno i prossimi avversari della Nazionale per tentare un'impresa che potrebbe valere una storica qualificazione ai quarti della Coppa del Mondo.

Sudamericani imprecisi sul piazzato e gli azzurri vanno subito avanti dopo 8' con la meta di Pani e la trasformazione di Allan che registrano il 7-0. Alla mezz'ora l'episodio che cambia il corso della gara: gli uruguagi guadagnano una meta tecnica con doppia espulsione per Cannone e Fiscaletti. Con il pari guadagnato e la doppia superiorità numerica arriva anche la meta di Freitas con il calcio di Etcheverry che porta al sorpasso sul 7-14. Prima dell'intervallo c'è spazio anche per un drop di Etcheverry che allunga sul 7-17.

Rimonta Italia, Uruguay sconfitto

Ad inizio ripresa è l'Uruguay a restare in inferiorità numerica per l'espulsione temporanea di Vilaseca con gli azzurri che ne approfittano subito trovando la meta con il capitano Lamaro e la conversione di Allan che porta l'Italia a -3. Passano pochi minuti e arriva anche il sorpasso: Ioane buca il muro avversario e tra i pali trova la meta che con il piazzato del solito Allan vale il 21-17 azzurro. Gli uomini di Crowley sono inarrestabili e con Cannone arriva ancora una meta per l'allungo che il 10 azzurro converte sul 28-17. All'ora di gioco c'è la terza meta in 20 minuti dell'Italia che con Brex e Allan si porta sul 35-17. A 10' dal termine c'è spazio anche per un piazzato di Garbisi per il 38-17 finale che fa partire la festa italiana. Con questo successo gli azzurri ottengono la certezza di piazzarsi minimo terzi nel loro girone e quindi anche la qualificazione alla prossima edizione dei Mondiali, quelli del 2027 in Australia.