Mondiali rugby, Italia travolta dalla Nuova Zelanda: dominio All Blacks

LIONE (Francia) - Dopo i successi contro Namibia e Uruguay, l'Italia è costretta ad arrendersi nel terzo match del gruppo a dei Mondiali di rugby in corso in Francia. A Lione gli azzurri di Crowley crollano sotto i colpi della Nuova Zelanda che travolge l'Italrugby con un netto 96-17. All Blacks che con un solo risultato a disposizione per evitare una clamorosa eliminazione si abbattono sulla nazionale italiana che fallisce l'impresa e la possibilità di acciuffare una storica qualificazione ai quarti. Tutto rimandato all'ultimo match contro la Francia padrona di casa e ancora imbattuta in questo mondiale

Jordan dopo 7' con un gesto acrobatico trova la prima meta del match per gli All Blacks. L'Italia risponde con un calcio di Allan al 10' per il 7-3, ma gli All Blacks non ci stanno e con Smith prima e Telea poi trovano due volte la via della meta portando il punteggio sul 21-3 grazie anche al 3 su 3 al piazzato di Mo'unga. A metà del primo tempo l'ulteriore allungo con il capitano Savea che riceve su rimessa laterale e penetra ancora nella difesa azzurra per il 28-3. Smith poco dopo si mette ancora in proprio e allarga la forbice sul 33-3 che con la quinta realizzazione di Mo'unga diventa 35-3. Prima dell'intervallo c'è spazio anche per la tripletta del numero 9 maori che realizza direttamente tra i pali per poi realizzare il calcio del 42-3. Al 40' ancora un affondo neozelandese con Savea che si concede il bis personale e al riposo è 49-3.

Dominio Nuova Zelanda, Italia travolta

Al ritorno in campo l'Italia è determinata nell'onorare la maglia e dopo 3' arriva la prima meta di serata con Capuozzo che vola a meta realizzando il 49-8 che Allan trasforma nel 49-10. Un segnale che risveglia però gli All Blacks e riparte la marea nera che con Retallick, Papalii e Coles allunga sul 68-10 che non diventa 70 per l'errore al piazzato di Mo'unga. Gli azzurri mollano definitivamente e McKenzie, con le successive doppiette di Jordan e Coles e la firma finale di Lienert-Brown si porta sul 96-10. All'ultimo è Ioane a regalare la seconda meta di serata all'Italia per il 96-17 finale.