Mondiali rugby: Francia eliminata, Sudafrica-Inghilterra la semifinale

Grande delusione a Parigi per la Nazionale francese di rugby. I transalpini hanno ceduto contro il Sudafrica, mancando il pass per le semifinali e uscendo di scena dai Mondiali di rugby, in corso proprio in Francia. Allo "Stade de France" di Parigi-Saint Denis, i "Bleus" si sono arresi contro gli "Springboks", campioni iridati in carica, per 29-28, al termine di una partita quanto mai equilibrata.In semifinale i giocatori del Sudafrica sfideranno l'Inghilterra.