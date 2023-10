Rugby, il Sudafrica si conferma campione del mondo! All Blacks ko 12-11

PARIGI (Francia) - Il Sudafrica si è confermato campione del mondo di rugby, battendo 12-11 la Nuova Zelanda nella finale disputata a Parigi. Per gli Springboks è il quarto titolo mondiale, un record, dopo quello storico vinto in casa nel 1995, quello del 2007 e il precedente del 2019. Per la Nuova Zelanda seconda sconfitta su cinque finali Mondiali disputate, la prima nel 1995 sempre contro il Sudafrica nella storica partita del 1995 davanti al presidente Nelson Mandela a Johannesburg, partita che ispirò anche il celebre film Invictus, di Clint Eastwood.

La finale tra Sudafrica e Nuova Zelanda

Tutti i punti del Sudafrica sono stati realizzati da Pollard su calcio piazzato, mentre gli All Blacks - che hanno giocato a lungo con un uomo in meno per l'espulsione del loro capitano, Sam Cane, nel primo tempo, hanno realizzato una meta con Beauden Barrett, non trasformata, e due calci con Mounga.