Sei Nazioni, l'Italia crolla con l’Irlanda: azzurri battuti 36-0 a Dublino

Troppa Irlanda per gli Azzurri. La formazione allenata da Gonzalo Quesada è stata travolta per 36-0 dai padroni di casa, cancellando così la buona prestazione rimediata in occasione del match perso contro l'Inghilterra per 24-27. A Dublino, i Verdi confermano il pronostico e restano tra le favorite per il titolo. Il prossimo appuntamento vedrà l'Italia affrontare la Francia nella gara in programma il 25 febbraio a Lille.