Rugby, Italia e il ranking da impazzire: ottavo posto mondiale

La vittoria di Cardiff sul Galles nel turno conclusivo del Sei Nazioni di rugby lancia l'Italia all'ottavo posto del ranking internazionale. Gli Azzurri di Quesada hanno scavalcato proprio il Galles, che scivola al decimo posto, superato anche dall'Australia. Per la Nazionale maschile si tratta del posizionamento più alto mai raggiunto, e toccato per una sola settimana, nel marzo 2007, grazie alla vittoria colta sempre sul Galles al Flaminio di Roma. In un anno l'Italia ha conquistato sei posizioni nel ranking, passando dalla 14/a posizione occupata a conclusione del Torneo 2023 all'attuale ottava.

Italrugby, gli impegni della finestra internazionale estiva

I campioni del mondo in carica del Sudafrica restano in vetta, seguiti dall'Irlanda, che ha confermato il titolo nel Sei Nazioni. L'Italia dovrà quindi difendere la posizione nella finestra internazionale estiva che la vedrà sfidare in trasferta a luglio Tonga, Samoa e Giappone. A novembre, invece, arriveranno la Georgia ma Argentina e All Blacks, rispettivamente quarta e seconda agli ultimi mondiali, due squadre contro le quali gli Azzurri dovranno dimostrare di essere davvero diventati grandi.