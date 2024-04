O.J. Simpson è morto: addio all'ex stella del football USA e al suo processo

O.J. Simpson, il processo e l'inseguimento

Considerato uno dei più grandi giocatori della storia Nfl 'The Juice', così come era conosciuto negli anni d'oro quando indossava la maglia dei San Francisco 49ers, nel 1994 fu accusato di aver ucciso l'ex moglie Nicole Brown e l'amico Ronald Goldman, venendo poi assolto dopo un processo che ha diviso l'opinione pubblica. Il caso fu preceduto da un rocambolesco inseguimento a Los Angeles trasmesso in diretta tv che culminò con il suo arresto. Nel 2008 è stato condannato a 33 anni di carcere per rapina a mano armata e sequestro di persona. Venne liberato nell'ottobre 2017 e si trovava ancora in regime di libertà vigilata.