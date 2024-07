Italia-All Blacks all’Allianz Stadium: già venduti oltre 30mila biglietti

Manca ancora molto al match che andrà in scena all'Allianz Stadium tra l'Italia e gli All Blacks, rinomata nazionale neozelandese che vanta il maggior numero di atleti registrati nell' International Rugby Hall Of Fame. La data cerchiata sul calendario è il 23 novembre, ma nonostante ciò i numeri relativi alle vendite dei biglietti sono da capogiro : 30mila sono le prevendite concesse finora, una cifra record che continuerà sicuramente a lievitare nei giorni che precederanno il match.

Una prima volta da record all'Allianz

Le porte della casa della Juventus si apriranno per la prima volta ad un evento extracalcistico: sarà infatti un esordio assoluto quello del Rugby sul prato dello Stadium, ospitato negli anni dall'Olimpico di Roma. La vendita dei biglietti è attiva da quattro giorni, ma i numeri - 30mila già venduti - sembrano essere già quelli della vigilia del match. La prevendita per il 18° scontro l'Italia e gli All Blacks - tre volte Campioni del Mondo -, accessibile online su federugby.ticketone.it, è la più rapida mai rilevata per un test-match di rugby in Italia. Sono già sold out numerosi settori dell'impianto torinese mentre ancora disponibili restano gli ultimi tagliandi nei Settori Sud 1 e una buona disponibilità nel solo settore Est 1, unitamente ai biglietti con accesso Hospitality disponibili a partire da 345 euro.