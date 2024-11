Quesada e la sfida all'Argentina: "Servirà un'Italia esperta"

Gonzalo Quesada nel presentare il quindici che scenderà in campo domani a Udine contro l’Argentina è parso sereno , tranquillo, conscio di cosa l’attende: una sorta di derby visto la sua provenienza (il ct è argentino). Gonzalo da un anno è saldamente in sella alla nazionale azzurra, nel Sei Nazioni ha incassato due vittorie (Scozia e Galles) e un pareggio (Francia), raggiugendo nel ranking l’8º posto, posizione che molto probabilmente nessuno si sarebbe mai sognato. In questo mese l’Italia è attesa da un trittico di gare dell’Autumn Nations Series di grande interesse. Si parte domani con l’Argentina, al Blue Energy Stadio Friuli di Udine, il 17 al Ferraris di Genova contro la Georgia, e il 22 novembre, all’Allianz Stadium di Torino, con gli All Blacks. Analizzando i match contro i Pumas lo score recita: 23 partite, 17 vittorie per gli uomini dell’Emisfero Sud, 5 dell’Italia e un pareggio. Ultima vittoria degli azzurri a Cordoba nel 2008 punteggio finale 13/12, meta di Leonardo Ghiraldini e punizioni di Andrea Marcato . Il gran manovratore azzurro ha precisato, non di certo per la prima volta, che ha avuto a sua disposizione tutta la rosa (completa dei giocatori che militano in squadre straniere) solo per quattro giorni.

Quesada: "Ci aspettano 50 minuti durissimi"

L’Argentina di Felipe Contepomi è, invece, reduce da un torneo World Championship, dove su sei match ne ha vinti tre contro gli All Blacks, l’Australia e il Sudafrica, perdendo regolarmente le rivincite. Questo sta a dimostrare la grande crescita del rugby a strisce orizzontali bianche e azzurre. Analizzando la squadra che scenderà in campo a Udine Quesada ha affermato: "Sono soddisfatto di poter contare su una rosa molto ampia, questo dimostra la profondità della nostra squadra. Vi faccio un esempio: per decidere se optare tra Ioane, Lynagh e Trulla per il ruolo di ala, la discussione con lo staff è stata lunghissima, la differenza l’hanno fatta i dettagli. Domani saremo in campo con una formazione rodata, ad esempio la coppia di centri Menoncello e Brex è affiatatissima".

"Ho scelto Page-Relo come mediano di mischia, avvisando sia dal primo giorno che per la prima partita Alessandro Fusco non sarebbe andato neppure in panchina, meglio Alessandro Garbisi che sta giocando a Treviso. Ho considerato chi ha preso parte alla tournée estiva nel sud Pacifico e in Giappone. Voglio fare capire a tutti che la concorrenza è ampia, Lorenzo Pani se non fosse ancora infortunato sarebbe con noi. In “panca” schieriamo un 5 (avanti) + 3 (trequarti) è l’opzione che ritengo più tranquilla, l’altra 6 + 2 ha qualche rischio in più in caso di infortunio. Come sarà il match? I primi 50’ certamente durissimi, gli altri 30‘ gli 8 che subentreranno dovranno dare lo stesso contributo dei primi 15 scesi in campo. Ad ogni buon conto sono contento di ciò che ho visto in campo negli allenamenti questa settimana".

La formazione

15. Capuozzo; 14. Lynagh, 13. Brex, 12. Menocello, 11. Ioane; 10. P. Garbisi, 9. Page-Relo; 8. L. Cannone, 7. Lamaro (cap), 6. Negri; 5. Ruzza, 4. N. Cannone; 3. Riccioni, 2. Lucchesi, 1. Spagnolo. A disp: 16. Nicotera, 17. Fischetti, 18. Ferrari, 19. Lamb, 20. Zuliani, 21. A. Garbisi, 22. Allan, 23. Zanon.

In tv

Questa sera spettacolo per i palati fini con Irlanda-All Blacks (dir. ore 21,10 Sky Sport Max). Domani ore 18,30: Italia-Argentina (dir. Sky Sport Arena e in chiaro TV8).