L’Italia si complica la vita ma rimonta la Georgia

Pazienza, perseveranza e cuore. Non è stata l’Italia spumeggiante dell’ultimo Sei Nazioni, ma gli azzurri non hanno steccato la partita da vincere a tutti i costi nelle Autumn Nations Series e al “Ferraris” di Genova hanno fatto, di riffa e di raffa, bottino pieno contro la Georgia. Gli azzurri hanno steso in rimonta, 20-17, i coriacei lelos, vendicandosi del ko di due anni fa a Batumi e marcando le distanze da chi vorrebbe contendere loro un posto nel Championship. Ma è stata una battaglia di nervi e forza. Dopo il primo tempo tanti sono stati i cattivi pensieri passati nelle teste degli uomini del ct Quesada . Un match dominato per possesso e territorio, all’intervallo vedeva i biancorossi avanti 17-6. Che sarebbe stato un pomeriggio complicato, l’Italia lo aveva già capito dopo un paio di minuti perdendo per un infortunio alla spalla capitan Lamaro , che si è andato ad aggiungere alle assenze di Capuozzo , Allan e Lorenzo Cannone .

Italia: poca precisione

Gli azzurri hanno cercato lo scontro fisico, cavando, però, solo un paio di piazzati segnati da Garbisi: poca la precisione e sterile l’incisività dei calci di spostamento. Georgia, invece, spietata nelle uniche sortite d’attacco: belle le mete di Tabutsadze e Lobzhanidze, frutto di azioni corali alla mano che hanno bucato la disattenta difesa azzurra. Nella ripresa, l’Italia ha avuto il merito di non disunirsi e di reggere lo stress test. L’incidere degli azzurri si è fatto asfissiante con gli avanti. Le multifase hanno creato crepe e poi voragini nella testuggine della Georgia, che ha perso disciplina ed è crollata. Il lavoro ai fianchi ha mietuto frutti tra il 52’ e il 63’: prima la meta tecnica assegnata all’Italia per un in avanti volontario di Tabutsadze, quindi Fusco ha attaccato dritto per dritto un pallone uscito dalla touche e lo ha schiacciato oltre i pali. Garbisi ha trasformato per il 20-17. Nessuna reazione georgiana nel finale: a parte alcune ottima individualità, i lelos di strada ne devono ancora fare nell’organizzazione offensiva. "Sono felice della vittoria – dice Quesada - in una partita resa complicata da noi. Abbiamo costruito molto e avremmo potuto gestire di più. Abbiamo tante qualità, ma dobbiamo entrare nei 22 in velocità e concretizzare. Abbiamo avuto il 79% di possesso e solo sei calci contro, eppure abbiamo vinto di nulla. Dobbiamo lavorare sui dettagli".

Italia-Georgia 20-17: il tabellino

Marcatori pt: 21’ cp P. Garbisi (3-0); 23’ m. Tabutsadze tr. Matkava (3-7); 31’ cp. P. Garbisi (6-7); 33’ cp. Matkava (6-10); 36’ m. Lobzhanidze tr. Matkava (6-17); st 12’ m. tecnica Italia (13-17); 23’ m. Fusco tr. P. Garbisi (20-17)

Italia: Gallagher; Trulla (37’- 41’ Marin), Brex, Menoncello (20’-68’. Bertaccini), Ioane; P. Garbisi, A. Garbisi (61’ Fusco); Vintcent, Lamaro (2’ Zuliani), Negri; Lamb, Cannone N. (60’ Favretto); Ferrari (53’ Ceccarelli), Nicotera (53’ Lucchesi), Fischetti (53’ Spagnolo). Ct: Quesada

Georgia: Niniashvili; Tabutsadze, Kveseladze, Kakhoidze, Todua (66’ Tapladze); Matkava, Lobzhanidze (54’ Aprasidze); Jalagonia, Tsutskiridze (69’ Ivanishvili), Spanderashvili; Javakhia (54’ Chachanidze), Babunashvili; Aptsiauri (51’ Japaridze), Karkadze, Abuladze (56’ Akhaladze). Ct: Cockerill

Arbitro: O’Keefee

Note: 14.800 spettatori; MVP: Lamb