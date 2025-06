Rugby, la Nazionale U20 in posa al Teatro all’Antica di Sabbioneta per la foto ufficiale

A pochi giorni dal calcio d’inizio del World Rugby U20 Championship 2025, in programma in Italia dal 29 giugno al 19 luglio, la Nazionale Italiana U20 ha realizzato il proprio scatto ufficiale in una cornice di eccezionale valore storico e artistico: il Teatro all’Antica di Sabbioneta, in provincia di Mantova.



Lo scatto, curato dalla fotografa Sabrina Conforti, si inserisce nel solco aperto da altri scatti iconici realizzati nel 2025, tra cui quello del Capitano Azzurro Michele Lamaro e del CT Gonzalo Quesada – assieme poi alla foto di gruppo con gli altri capitani e allenatori del Guinness Men’s Six Nations realizzata al Colosseo a margine del primo storico lancio internazionale del Sei Nazioni tenuto a Roma, e quello che ha visto protagonista la Nazionale Femminile, posizionata sui palchi del Teatro Regio di Parma, città che ospita le gare casalinghe delle Azzurre durante il Guinness Women’s Six Nations.



Lo scenario del Teatro all’Antica, progettato da Vincenzo Scamozzi e considerato il primo teatro stabile dell’epoca moderna, ha offerto una suggestiva cornice all’immagine ufficiale degli Azzurrini, legando idealmente la storia e l’eccellenza artistica del nostro Paese all’energia e al talento della giovane Nazionale.



“Dopo il Colosseo e il Teatro Regio, il 2025 delle nostre Nazionali si arricchisce di un nuovo scatto, capace di esportare in tutto il mondo l’unicità culturale del nostro Paese. La Nazionale Maschile U20, nel contesto del Teatro all’Antica di Sabbioneta, racchiude in una sola immagine l’epos del rugby, l’inventiva italiana, la portata globale della manifestazione che ci apprestiamo ad ospitare nelle prossime settimane, portando sui campi d’Italia le future stelle del rugby internazionale. A nome della FIR e del Comitato Organizzatore ringrazio la Fondazione Sabbioneta Heritage per averci permesso di realizzare uno scatto senza precedenti, che resterà nell’immaginario di questo Mondiale U20 e, soprattutto, nei ricordi dei nostri Azzurrini” ha detto la VicePresidente della FIR Antonella Gualandri, Presidente del Comitato Organizzatore Locale di “Italia 2025”.



