Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Italia, che lotta! Un ko con onore

Mondiali: sconfitta di misura col Sudafrica. Le azzurre eliminate al termine di un match giocato con tecnica. Troppo evidente il divario di peso
Walter Brambilla
1 min
mondiale femminile rugbyItaliaSudafrica
Italia, che lotta! Un ko con onore© Getty Images

Peccato. L’Italdonne del rugby lotta sino alla fine ma perde il match decisivo per il passaggio del turno con il Sudafrica, uscendo a testa alta dal Mondiale. Ieri a York il quindici azzurro è stato battuto per la prima volta dal team africano 29-24. La formazione della nazione arcobaleno non ha di certo rubato nulla, tant'è che al fischio finale le ragazze hanno esultato per il passaggio ai quarti nel Mondiale e per aver battuto le azzurre dopo tre sconfitte in altret

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte