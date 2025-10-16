Italia-Sudafrica, il test match di grande rugby a casa Juve: "Sarà travolgente"

Torino capitale mondiale dello sport. Non è retorica ma la sacrosanta verità se ci riferiamo a sabato 15 novembre, quando il capoluogo ospiterà un “Super Saturday”: le semifinali delle Atp Finals di tennis e, alle ore 13.40, all’ Allianz Stadium , la casa della Juventus , il test-match di rugby tra Italia e Sudafrica valido per le Quilter Nations Series autunnali. Dopo la sfida tra gli azzurri e gli All Blacks neozelandesi del 2024 (successo sofferto dei kiwi per 11-29), che infiammò 40mila spettatori, tocca adesso a un altro XV iconico del rugby: gli Springboks 4 volte campioni del mondo, n.1 del ranking internazionale e freschi vincitori del Rugby Championship (il Sei Nazioni australe) in cui hanno inflitto una sconfitta epocale, 43-10, ai cugini “tutti neri”. Sono oltre 20mila i biglietti venduti (www.ticketone.it) a un mese dall’incontro. Si viaggia verso un altro sold-out. Ieri, nella conferenza stampa in Comune a Torino sono intervenuti istituzioni locali, Juventus FC, Federugby e il capitano dell’Italia, Michele Lamaro. «Siamo orgogliosi di riaprire l’Allianz Stadium al rugby. Il nostro stadio conferma la vocazione polifunzionale. Un grazie alla Fir che ha investito nel progetto. Se il brand Juventus sta assumendo un valore sempre più internazionale, la stessa ambizione ce l’ha l’impianto» ha detto Paolo Monguzzi, Stadium&Business Consumer Director di Juventus.

" Vederli dal vivo mette i brividi"

Tra Federugby e Juve è in essere un accordo triennale, con un altro test-match nel 2026, ma l’auspicio è di estendere la partnership. «Il Sudafrica rappresenta oggi il meglio del nostro sport - ha aggiunto Carlo Orlandi, consigliere Fir -. Gli Springboks talvolta sono tacciati di praticare un rugby opportunistico, poco spettacolare. Non è vero. È una nazionale che regala emozioni perché con gli avanti è devastante nella spinta, a rischio di travolgere e “calpestare”, ovviamente nei limiti della correttezza, gli avversari e pratica un gioco avvolgente con i trequarti. Vederli dal vivo mette i brividi. Siamo entusiasti di tornare in questa bella città e in un contesto all’avanguardia come l’Allianz Stadium. Tutto nasce dall’unione tra l’eccellenza e la lucida follia del club bianconero che ha creduto nel rugby». L’Italia ha affrontato quest’estate il Sudafrica rimediando due ko: uno onorevole 42-24 a Pretoria e l’altro, più netto, per 45-0 a Port Elizabeth.

Le parole di Lamaro

L’unica vittoria azzurra risale al 2016 a Firenze (20-18). «L’anno scorso ho dovuto saltare per infortunio la Nuova Zelanda - ha detto Lamaro -. Non vedo l’ora di rifarmi ed essere protagonista in un contesto straordinario con i tifosi vicinissimi a noi giocatori. Sarà una partita complicata contro una squadra dalla fisicità debordante, una conoscenza e un’applicazione “scientifica” del piano di gioco e una profondità del roster impressionante. Il loro ricambio generazionale è veloce e di qualità. Il nostro punto di riferimento devono essere i primi 45’ di Genova nel 2022 quando li tenemmo fino al 16-18, giocando a viso aperto e mettendoli in seria difficoltà. Poi cedemmo e infatti a Torino servirà una maggiore resistenza atletica abbinata a scelte tattiche efficaci». L’Italia arriverà a Torino domenica 9 novembre dopo il match di Udine con l’Australia e si allenerà al centro “Albonico” del Cus Torino a Grugliasco. Il Sudafrica, per motivi logistici legati alle strutture ricettive fagocitate della Atp Finals, si preparerà a Parma e sarà a Torino nel pomeriggio di giovedì 13 novembre.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE