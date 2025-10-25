Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Il ct Quesada: "Vedrete l’Italia migliore"

Domani sera raduno a Verona coi giovani Opoku e Todaro. Torna Capuozzo
Walter Brambilla
1 min
Il ct Quesada: "Vedrete l’Italia migliore"© Getty Images

Tre settimane di fuoco. Tre sfide ovali da non perdere. Questo in estrema sintesi la presentazione del Quilter Nations Series avvenuta ieri nella sede della Vittoria Assicurazioni di Milano. Si tratta dei test match di novembre che vede impegnate nazioni dell’emisfero Nord e Sud. Un novembre per gli amanti del rugby imperdibile. L’Italia scenderà in campo sabato 8 novembre al Blue Energy di Udine contro l’Australia (ore 18.40), una settimana più

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte