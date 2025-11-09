Tuttosport.com
Italia da impazzire, si inchina l'Australia! E ora il Sudafrica a Torino

Impresa azzurra a Udine contro i Wallabies due volte campioni del mondo. Adesso appuntamento allo Stadium
Walter Brambilla
1 min
Italia rugbyQuesada
Italia da impazzire, si inchina l'Australia! E ora il Sudafrica a Torino© Getty Images

È una grande Italia quella che si è vista ieri sera a Udine. Vincere contro l’Australia, due volte campione del mondo, non è affare di tutti i giorni. È uno di quei successi che possono passare alla storia dell’Italia ovale. A distanza di tre anni gli azzurri battono ancora una volta i Wallabies. Allora la vittoria scaturì per una trasformazione mancata all’ultimo minuto di gara dall’ Australia finì 28 – 27. Questa volta

