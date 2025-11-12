Kolisi riscrive la storia del rugby nel segno e nel sogno di Mandela: dato memorabile, sfida all'Italia  

Siya Kolisi è una miriade di cose in un solo, ciclopico, corpo. Oltre 100 chili spalmati lungo 188 centimetri, secondo la carta d’identità del web. Tra le tante sfaccettature, però, Kolisi è soprattutto la più fedele incarnazione dei sogni di Nelson Mandela . Il cui volto, non a caso, campeggia in un imponente tatuaggio sulla sua schiena. Già, perché Kolisi è nato e cresciuto a Zwide , ghetto della fu Port Elizabeth , dormendo tra i topi di notte e annusando la benzina per non sentire i morsi della fame di giorno, come lui stesso ha scritto e raccontato a più riprese. Finendo, però, per diventare una delle cento persone più influenti al mondo, secondo la graduatoria stilata dal Time, anno di grazia 2024. La strada del riscatto gliel’ha indicata il rugby, fin dalla più tenera età. Kolisi, sempre lui, è diventato il primo capitano del Sudafrica - ecco, appunto, del Sudafrica - con la pelle nera, dopo 126 anni di storia “ovale” (e non soltanto, ovviamente) con un solo colore predominante. E, da capitano, ha sollevato al cielo le ultime due Coppe del Mondo di fila, nel 2019 e nel 2023. Un onore spettato, nella disciplina, soltanto all’iconico neozelandese McCaw in precedenza. Bene, alla luce della lunga premessa, appare scontato che l’ Allianz Stadium di Torino e l’Italia tutta attendano Siya - diminutivo di Siyamthanda - con febbrile impazienza.

Azzurri galvanizzati dallo storico successo sull’Australia

Sabato sarà Italia-Sudafrica, per la terza volta nel solo 2025, per altro. E lui ci sarà. Eccome se ci sarà. Non più tardi di quattro giorni fa, infatti, Kolisi ha tagliato lo straordinario traguardo dei 100 gettoni con la maglia del Sudafrica, festeggiando la ricorrenza con una vittoria contro la Francia, in Francia e - per di più - a margine di una ripresa disputata in inferiorità numerica. Tanto per ribadire, anche e soprattutto agli azzurri, a loro volta galvanizzati dallo storico successo di Udine sull’Australia, chi siano e di che stato di salute godano i bi-campioni iridati in carica. Gli azzurri dovranno ripensare più all’impresa con i Wallabies che all’ultimo precedente con gli Springboks, un sonoro 45-0 che, a luglio, aveva aveva fatto seguito a un più combattuto 42-24 di appena sette giorni prima. Tra gli avversari da aggirare o da placcare, a seconda del possesso dell’ovale, nella “tana” abituale teatro degli impegni casalinghi della Juventus, ci sarà anche il 34enne Kolisi.

La Kolisi Foundation combatte piaghe come fame e violenza di genere

Nato, per la precisione, il 16 giugno 1991. Dice niente? Beh, il 17 giugno 1991, ovvero il giorno successivo, il governo sudafricano presieduto da De Klerk avrebbe finalmente stracciato le leggi sull’apartheid. Coincidenze, certo, ma piuttosto evocative. "Tutto quello di cui abbiamo bisogno è un’opportunità", una delle sue frasi più celebri, magari non inedita, ma vivida nel risuonare nell’aria pochi istanti dopo la conquista della Coppa del Mondo, nel 2019, ai danni dell’Inghilterra. Un anno prima di dar vita alla Kolisi Foundation, con cui oggi il capitano degli Springboks combatte piaghe come la fame e violenza di genere, e supporta capisaldi come l’educazione e la pratica sportiva nelle township del suo Sudafrica. Quel Sudafrica che ha contribuito attivamente a cambiare più di quanto una palla ovale possa far credere.