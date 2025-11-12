Italia v Sudafrica: il grande rugby torna a Torino

Si avvicina la data del secondo incontro della Nazionale Italiana di Rugby nelle Quilter Nations Series: sabato 15 novembre, kick off alle ore 13.40, un importante ritorno nella splendida cornice dell'Allianz Stadium di Torino, che nel 2024 ha ospitato gli All Blacks e quest'anno sarà sede del match con gli Springboks Campioni del Mondo. Acquista ora il tuo biglietto su TicketOne.it: inserisci il codice PROMOITALIA nella sezione indicata con il lucchetto, sblocca la promo e… Ti aspettiamo sugli spalti a sostenere gli Azzurri!