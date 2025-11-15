Italia, il cuore non basta contro il Sudafrica: gli Springboks in 14 vincono a Torino

Una ottima Italia esce a testa alta dal confronto amichevole contro il Sudafrica campione del Mondo. All'Allianz Stadium di Torino, gli Springboks si impongono per 32-14 ma con gli azzurri in partita di fatto fino a 10' minuti dalla fine. Ospiti in inferiorità numerica dal 12' del primo tempo per l'espulsione di Franco Mostert per un placcaggio irregolare e pericoloso ai danni dell'azzurro Garbisi. Nel finale di tempo Springboks in vantaggio con un piazzato di Pollard, una meta di Van Staden trasformata da Pollard. Per l'Italia solo un piazzato di Garbisi, protagonista anche di due errori al piede sullo 0-0.
Italia a testa alta
Nel secondo tempo altri due piazzati di Garbisi riavvicinano l'Italia, ma un'altra punizione di Pollard seguita da una meta di Van den Berg trasformata dallo stesso Pollard scavano il primo solco per gli Springboks. Una bella metà di Capuozzo riporta in partita gli azzurri a un quarto d'ora dalla fine, poi però viene fuori la classe dei campioni del Mondo che chiudono il match con altre due mete di Williams e Hooker con una trasformazione di Libbok.