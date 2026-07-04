Nations Championship, Italia sconfitta all'esordio: vince il Giappone 27-10

Il match

Match tirato nel primo tempo, poi nella ripresa i Brave Blossoms vanno subito a segno e indirizzano la partita, chiudendola con 3 mete e 4 punti segnati. Gli azzurri del ct Quesada vanno in vantaggio con Brex e sono rimontati poi con le marcature di Dearns, Matsunaga (a segno anche con un piazzato e 3 trasformazioni) e poi Gunter nella ripresa, con Garbisi ad accorciare le distanze alla fine del primo tempo.