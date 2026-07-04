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Nations Championship, Italia sconfitta all'esordio: vince il Giappone 27-10

Gli azzurri del ct Quesada vanno in vantaggio con Brex, vengono rimontati dalle marcature di Dearns, Matsunaga e Gunter, prima di riaccorciare con Garbisi
1 min

TOKYO (Giappone) - Sconfitta all'esordio, con il Giappone, per la nazionale italiana di rugby alla prima partita in Nations Championship 2026. A Tokyo, infatti, a vincere è la squadra di casa, con il punteggio di 27-10.

Il match

Match tirato nel primo tempo, poi nella ripresa i Brave Blossoms vanno subito a segno e indirizzano la partita, chiudendola con 3 mete e 4 punti segnati. Gli azzurri del ct Quesada vanno in vantaggio con Brex e sono rimontati poi con le marcature di Dearns, Matsunaga (a segno anche con un piazzato e 3 trasformazioni) e poi Gunter nella ripresa, con Garbisi ad accorciare le distanze alla fine del primo tempo.

 

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