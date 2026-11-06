"Springboks coi titolari? Che orgoglio: è rispetto!"

Un anno dopo non è tutto uguale. Certo: l’agenda della palla ovale propone di nuovo Italia-Sudafrica. E ancora a Torino. Ma se è immutato l’oggetto in questione, a variare completamente è il contesto. Dodici mesi fa, infatti, gli azzurri erano arrivati sotto la Mole sulle ali dell’entusiasmo per il successo contro l’Australia della settimana prima, in un clima di euforia ingigantito dalle contestuali prodezze di Jannik Sinner alle Atp Finals, in scena a poche centinaia di metri dall’Allianz Stadium. Questa volta, all’Inalpi Arena, lo show tra i Maestri della racchetta non sarà ancora cominciato. E, in ogni caso, il fuoriclasse altoatesino non ci sarà. Ma mancheranno diversi pezzi da novanta anche al puzzle azzurro del ct Gonzalo Quesada, costretto a fare i conti con ben sedici assenze in vista della sfida di domani (fischio d’inizio alle ore 12.40) ai campioni del mondo in carica. Che, al contrario, si presenteranno in campo con il miglior XV possibile. “Non succede spesso che gli Springboks schierino tutti i titolari contro l’Italia: il fatto che abbiano deciso di farlo, nonostante sei giorni dopo tornino già in campo contro la Francia, è un segnale di grande rispetto - gonfia il petto Quesada -. Erasmus è il miglior allenatore al mondo e ha sempre speso parole di elogio verso questa Nazionale e verso di me: mi fa molto piacere, perché so che è ciò che pensa e non sono frasi di circostanza”. Per ottenere complimenti anche al termine degli 80’ contro gli Springboks, però, questa volta servirà estrarre il proverbiale coniglio dal cilindro. Con tanti big assenti, da Menoncello a Brex, passando per capitan Lamaro.