Italia a picco in Nations Championship, il Sudafrica domina allo Stadium: Quesada resta a 0 punti
Italia ancora a mani vuote in Nations Championship. Alla 4ª giornata dell'edizione inaugurale del torneo per nazioni a 12 squadre, gli Azzurri crollano allo Juventus Stadium arrendendosi al Sudafrica con il finale di 7-66. Uno score che segue le sconfitte contro Giappone all'esordio, Nuova Zelanda e Australia e che tiene dunque gli uomini di Quesada in fondo alla classifica del girone Nord. L'agenda dell'Italia prevede ora la sfida interna contro l'Argentina.
Campionato delle nazioni 2026: calendario Italia e finali
- Italia-Argentina - 14 novembre 2026, Genova, stadio Luigi Ferraris
- Italia-Fiji - 21 novembre 2026, Udine, stadio Friuli
- Finale 3º posto - 28 novembre 2026, Londra, Twickenham
- Finale - 29 novembre 2026, Londra, Twickenham
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