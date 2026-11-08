A lezione dagli Springboks: Italia azzurro opaco a Torino

A lezione dai campioni. Quest’Italia, incerottata a dir poco e fiaccata nell’animo da una tournée estiva sotto tono, non poteva che vestire i panni dell’allievo di fronte agli Springboks. Tanto che, declamato o meno, l’intento della vigilia era, in buona sostanza, quello di offrire una prestazione orgogliosa e di portare a casa un risultato onorevole. Sul primo punto si può ampiamente dibattere: nella ripresa gli azzurri sono tornati in campo con piglio ben differente rispetto a quello mostrato dei primi 40’, attutendo anche nel punteggio gli effetti del ciclone sudafricano che li aveva travolti in avvio. Ma, a quel punto, era ormai tardi. E, infatti, sulla seconda questione c’è poco da discutere: la sconfitta era attesa, ma in proporzioni meno vistose rispetto al 66-7 finale e, soprattutto, al tragico 45-0 di metà contesa. Un anno fa, di questi tempi, l’aria sull’Allianz Stadium per analoga partita era frizzantina: l’Italia A, fresca di successo sull’Australia, sognava lo sgambetto al Sudafrica B, ovvero quello che abitualmente viene schierato di fronte a realtà di rango inferiore. La partita di ieri, non che ce ne fosse bisogno, ha ricordato che, a invertire le lettere, con il Sudafrica A (da capitan Kolisi in avanti...) di fronte all’Italia B (sedici infortunati e alcuni big inizialmente in panchina), il rischio è quello di farsi male.