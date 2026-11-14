Italia, c'è l'Argentina per gonfiare il petto

Il secondo round del romanzo ovale novembrino ci vede sfidare l’Argentina, sette giorni dopo una delle sconfitte più brucianti, se non addirittura il peggior risultato da quando Gonzalo Quesada ha iniziato il lavoro come head coach. Il punteggio subito dal Sudafrica 66-7 può avere lasciato degli strascichi, il trainer sudamericano non è di certo il tipo che rimugina su di una partita che non ha digerito. Un esempio il 36-0 con l’Irlanda nel 2024, sette giorni dopo gli azzurri impattarono contro la Francia 13-13 a Lille, con Garbisi che colpì il palo su punizione all’ultimo minuto. I nostri sfidanti, sempre sette giorni fa, sono usciti sconfitti a Dublino 42-12 dagli uomini di Andy Farrell, pertanto, arriveranno al Ferraris di Genova con il dente avvelenato, consci di essere favoriti contro l’Italia. Quesada giovedì ha parlato di partita “sporca”: dipenderà dalle condizioni del terreno, vista l’abbondante pioggia di venerdì. Qualora ci fosse campo pesante il quindici guidato dal tecnico Contepomi può contare su un gioco più lento con una mischia capace di metterci in difficoltà. Ieri ha preso la parola capitan Nicotera dopo il Captain’s Run: “Abbiamo dovuto guardarci allo specchio, dopo la sconfitta che ci hanno inflitto gli uomini della nazione arcobaleno. Il rugby è un gioco molto basico, in campo occorre essere affamati. Abbiano preparato la partita contro l’Argentina considerando il fatto che loro arriveranno molto carichi dopo aver perso contro l’Irlanda. Da parte nostra, “digerita” la pesante debacle, abbiamo lavorato con intensità, con voglia, fisicità e controllo. Nel carattere abbiamo dei punti in comune: l’emotività e l’esuberanza. Vedremo dopo 80’ come saranno andate le cose”. Per i sudamericani il capitano Pablo Matera ha dichiarato: “Già quando si ascoltano gli inni, percepisci che non sarà un match come tutti gli altri, siamo entrambi passionali, la sfida tra le due mischie uno dei motivi per capire chi s’imporrà nel combattimento”. Un vero e proprio derby. Al termine verrà assegnato il “Premio combattività Marco Bollesan” riconoscimento destinato all’azzurro che si sarà maggiormente distinto per combattività durante la partita. Ecco le altre partite in programma: Galles- All Blacks, Inghilterra-Giappone, Irlanda-Fiji.