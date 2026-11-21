«Non siamo obbligati a vincere, noi vogliamo vincere tutte le partite». Così si è espresso Gonzalo Quesada in sede di presentazione della squadra azzurra che scenderà in campo questo pomeriggio (ore 17,40) a Udine contro le Figi. Sarà l’ultimo match del Nations Championship prima delle finali tra una settimana a Londra. E arriva dopo le sconfitte patite dal Sudafrica e dall’Argentina. Il tecnico argentino sa di avere di fronte una squadra forte fisicamente, con un gioco spezzettato. Sa che i figiani amano una sorta di caos organizzato, che è forse la loro arma sulla quale fare affidamento. Una settimana fa hanno tenuto un tempo contro l’Irlanda a Dublino, per poi soccombere nei secondi 40 minuti. Il tecnico Jake White schiera giocatori che militano nel campionato più tosto d’Europa (Top14 francese) e la formazione vede solo tre cambi nei confronti del match contro gli irlandesi. La sfida è tra i due team che si trovano in ultima posizione nei rispettivi gironi, molto probabilmente si replicherà venerdì a Twickenham nei tre giorni delle “Final” del Torneo che ha visto in lizza squadre di entrambi gli emisferi. Oggi l’Italia è chiamata a un riscatto dopo sei sconfitte , l’ultima una settimana fa contro l’Argentina. Ultima vittoria lo scorso marzo con l’Inghilterra.