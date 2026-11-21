L’Italia è a zero. Quesada lancia il pupillo Miotti
«Non siamo obbligati a vincere, noi vogliamo vincere tutte le partite». Così si è espresso Gonzalo Quesada in sede di presentazione della squadra azzurra che scenderà in campo questo pomeriggio (ore 17,40) a Udine contro le Figi. Sarà l’ultimo match del Nations Championship prima delle finali tra una settimana a Londra. E arriva dopo le sconfitte patite dal Sudafrica e dall’Argentina. Il tecnico argentino sa di avere di fronte una squadra forte fisicamente, con un gioco spezzettato. Sa che i figiani amano una sorta di caos organizzato, che è forse la loro arma sulla quale fare affidamento. Una settimana fa hanno tenuto un tempo contro l’Irlanda a Dublino, per poi soccombere nei secondi 40 minuti. Il tecnico Jake White schiera giocatori che militano nel campionato più tosto d’Europa (Top14 francese) e la formazione vede solo tre cambi nei confronti del match contro gli irlandesi. La sfida è tra i due team che si trovano in ultima posizione nei rispettivi gironi, molto probabilmente si replicherà venerdì a Twickenham nei tre giorni delle “Final” del Torneo che ha visto in lizza squadre di entrambi gli emisferi. Oggi l’Italia è chiamata a un riscatto dopo sei sconfitte , l’ultima una settimana fa contro l’Argentina. Ultima vittoria lo scorso marzo con l’Inghilterra.
Ecco Domingo Miotti
Nel quindici iniziale azzurro compare per la prima volta come mediano d’apertura Domingo Miotti. «Non deve essere inteso come bocciatura di Paolo Garbisi» ci ha tenuto a precisare Quesada. Però c’è molta attesa per vedere all’opera il mediano nel Montpellier che ha ammesso di avere già avuto come tecnico Quesada all’epoca dei Jaguares e di avere un grande feeling con lui. Al termine del Captain’s Run anche il capitano Giacomo Nicotera ha manifestato tutta la voglia di tornare alla vittoria: «Sappiamo che sarà una partita tosta, dovremo puntare sull’organizzazione e sul controllo del gioco».
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