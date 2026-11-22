È finita con i figiani che recitavano la preghiera del dopo partita a centro campo. Qualche minuto prima avevano esultato per la vittoria contro l’Italia. Punteggio finale: Figi 21- Italia 16. Un’altra sconfitta in questo Torneo, dove gli azzurri di Quesada sia nella fase estiva che in quella autunnale non vanno oltre due miseri punti in classifica, ottenuti negli ultimi due match Argentina e Figi, come bonus difensivo. Si ha la sensazione che l’Italia sia entrata in un loop perdente, dove pare impossibile uscire. Siamo una squadra che segna pochissimo, anche ieri sera al Bluenergy di Udine si è marcato solo una volta, contro le tre della squadra di Jake White, tecnico britannico che ha dato un’impronta diversa alla squadra. Niente di eccezionale, sia ben chiaro, ma ad esempio la difesa specie nel 2º tempo ha imbrigliato gli azzurri nella zona centrare del campo. La delusione al termine degli 80’ era palpabile: Manuel Zuliani non tratteneva le lacrime a centrocampo, Sergio Parisse nascondeva il volto tra le mani. A 10’ dalla fine il ct Gonzalo Quesada era sceso in campo, non era affatto convinto dell’arbitraggio, tant’è che alla fine a bordo campo ha pure ammesso: «Gli arbitri hanno sempre ragione, ma…»