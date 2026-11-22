Azzurri, profondo nero. "Noi più forti di così"
È finita con i figiani che recitavano la preghiera del dopo partita a centro campo. Qualche minuto prima avevano esultato per la vittoria contro l’Italia. Punteggio finale: Figi 21- Italia 16. Un’altra sconfitta in questo Torneo, dove gli azzurri di Quesada sia nella fase estiva che in quella autunnale non vanno oltre due miseri punti in classifica, ottenuti negli ultimi due match Argentina e Figi, come bonus difensivo. Si ha la sensazione che l’Italia sia entrata in un loop perdente, dove pare impossibile uscire. Siamo una squadra che segna pochissimo, anche ieri sera al Bluenergy di Udine si è marcato solo una volta, contro le tre della squadra di Jake White, tecnico britannico che ha dato un’impronta diversa alla squadra. Niente di eccezionale, sia ben chiaro, ma ad esempio la difesa specie nel 2º tempo ha imbrigliato gli azzurri nella zona centrare del campo. La delusione al termine degli 80’ era palpabile: Manuel Zuliani non tratteneva le lacrime a centrocampo, Sergio Parisse nascondeva il volto tra le mani. A 10’ dalla fine il ct Gonzalo Quesada era sceso in campo, non era affatto convinto dell’arbitraggio, tant’è che alla fine a bordo campo ha pure ammesso: “Gli arbitri hanno sempre ragione, ma…” L’Italia aveva chiuso il primo tempo in vantaggio 13-7, grazie a una meta di Lorenzo Cannone, trasformata da Allan, che ha sua volta centrava i pali su punizione. Nulla di speciale da parte nostra, ma essendo in vantaggio pareva di essere sulla strada giusta per battere i figiani. Varney faceva le cose per bene, Allan calciava e il neo azzurro Domingo Miotti (sostituito da Mori per problemi muscolari) offriva qualche off-load di buona fattura. Peccato che nelle touches, come spesso accade, l’ovale finiva agli avversari.
"Commesso un mare di errori"
Nei secondi 40’ i “bianchi” marcavano due volte, mentre Allan portava a casa solo tre punti dalla piazzola. Un secondo tempo dove gli errori dei nostri si sprecavano: palle perse in avanti, touches con passaggi ai figiani, errori di handling.Quesada nonostante abbia battuto la testa sul tavolino, o proposto espressioni non di certo di gioia ha affermato a caldo: “Sono abbastanza soddisfatto, è il massimo che possiamo fare in questo momento, vedremo tra sei giorni a Twickenham dove sfideremo ancora Figi”. Gli ha fatto eco capitan Nicotera: “Non ha vinto la squadra più forte, è stata una partita sporca come ci si attendeva, noi abbiamo fatto errori, perdere brucia molto”. Forse il commento più concreto arriva da Ange Capuozzo: “Siamo delusi, abbiamo fatto nel gioco aperto un mare di errori. Nel primo tempo ho giocato ala, poi estremo. Cosa preferisco? Vincere davanti a nostri tifosi. Fra sei giorni speriamo di rifarci”.
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