- Grazie a un nuovo accordo globale, Daznla principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo,. È disponibile su Dazn, il servizio di streaming internazionale di Foxtel Group che permette ai tifosi di seguire il National Rugby League e il NRL Women’s Premiership,. Caratterizzato da un gioco ad alta intensità, fisicità e ritmo serrato, il Rugby League si distingue per una dinamica di gioco che mette continuamente alla prova atleti e squadre, con una combinazione di forza fisica, velocità e capacità tattica che rende ogni partita particolarmente spettacolare.Gestito in precedenza da Foxtel Group, titolare dei diritti in Australia delle competizioni, WatchNRL fa il suo debutto sull’app di Dazn, a seguito dell'acquisizione avvenuta nell'aprile 2025. Il servizio appena integrato in app si aggiunge al portafoglio globale di Dazn, che comprende le più importanti competizioni e contenuti sportivi internazionali come FIFA+, Nfl Game Pass, NHL.TV, Courtside 1891 (Fiba) e Rally TV. Grazie alla tecnologia di streaming globale di DAZN e alla copertura e produzione australiana di livello mondiale di FOX SPORTS,e su un numero ancora maggiore di dispositivi,WatchNRL offre agli tifosi internazionali, compresi i playoff e gli incontri di pre-season, oltre alla storica serie, che mette a confronto Queensland e New South Wales in una delle rivalità più sentite dello sport australiano, il Nrl, e una selezione di incontri storici e ai programmi di informazione e intrattenimento di FOX League.(ora locale),“La NRL è una competizione straordinaria e WatchNRL rappresenta un'importante aggiunta all'offerta globale di Dazn, in continua espansione. Grazie all’integrazione in app del servizio, i tifosi di tutto il mondo potranno vivere ancora più da vicino l'atletismo, l'intensità e le storie che rendono unico questo sport”.

Peter V’landys AM, Presidente Esecutivo della Australian Rugby League Commission, ha dichiarato: “Il Rugby League è uno sport fatto per il palcoscenico internazionale. Il ritmo, la fisicità del gioco, insieme alla passione dei nostri tifosi, conquistano il pubblico ovunque venga seguito. Il lancio di WatchNRL su Dazn ci offre una nuova straordinaria piattaforma per far conoscere questo sport agli appassionati di tutto il mondo. Vogliamo far crescere il Rugby League, raggiungere nuovi pubblici e fare in modo che questo sport sia accessibile a un numero di tifosi mai raggiunto prima. Affiancare WatchNRL ad alcune delle più importanti competizioni sportive al mondo ci mette nelle condizioni ideali per raggiungere questo obiettivo”.