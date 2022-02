Italia battuta 33-0 dall'Inghilterra al Sei Nazioni

ROMA - L'Italrugby perde anche la seconda partita del Sei Nazioni 2022 contro l'Inghilterra, all'Olimpico di Roma finisce 0-33 . Dopo la delusione nel match d'esordio (37-10 per la Francia), gli Azzurri cadono di nuovo, cedendo alla forza degli inglesi, che riscattano il ko contro la Scozia nella prima giornata.

Italia, 34esimo ko consecutivo

Per la nostra Nazionale arriva così la 34esima battuta d'arresto consecutiva al Sei Nazioni: è dal 2015 che non vince una partita. Prossimo impegno domenica 27 febbraio a Dublino contro l'Irlanda per cercare il riscatto.