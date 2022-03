Sei Nazioni, Italia: Faiva è stato squalificato per quattro settimane

MILANO - Il tallonatore dell'Italia Epalahame Faiva, in seguito al cartellino rosso rimediato al minuto 19 del match contro l'Irlanda nella terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2022, è stato squalificato per quattro settimane. Il giocatore ha diritto di ricorso entro tre giorni lavorativi dall'emissione della decisione scritta completa. Questo il comunicato della Federazione: Faiva si è presentato davanti a un comitato giudiziario indipendente tramite collegamento video dopo aver ricevuto un cartellino rosso per un atto contrario alla regola 9.13 (Un giocatore non deve placcare un avversario in anticipo, in ritardo o pericolosamente) nella partita del Guinness Sei Nazioni Irlanda v Italia il 27 febbraio 2022.