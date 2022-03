Italrugby, il 15 di Crowley per la trasferta in Galles

CARDIFF (Galles) - Sabato, ore 15:15 italiane, l'Italia del rugby scenderà in campo al Principality Stadium di Cardiff nel quinto ed ultimo turno del Sei Nazioni 2022 per affrontare il Galles. Il ct Kieran Crowley ha diramato la formazione che giocherà per la 31ª volta nella sua storia contro i "Dragons" nonché campioni uscenti del torneo.