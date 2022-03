Impresa Italrugby al Sei Nazioni, Lamaro: "Vittoria importante per il movimento"

CARDIFF (Galles) - Il capitano dell'Italrugby Michele Lamaro ha commentato nella conferenza post-partita l'impresa odierna degli azzurri, che nell'ultima giornata del Torneo Sei Nazioni hanno battuto 22-21 il Galles al Millenium Stadium di Cardiff: "Non è il lavoro di una settimana che paga. Abbiamo negli ultimi mesi dei grossi passi avanti. Oggi siamo riusciti a stare dentro la partita rispetto ad altre volte, concentrati azione per azione. Una volta che sei attaccato le occasioni possono venire e si possono cogliere come è successo oggi", ha affermato Lamaro. "Le 36 sconfitte di fila mi riguardano ma solo in parte. E' una vittoria importante per tutto il movimento e per i ragazzi. Siamo un gruppo con un unico obiettivo. Dobbiamo goderci questo momento perché non ce ne sono tanti".