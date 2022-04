Ufficiale il calendario del Sei Nazioni 2023: l'Italia debutta con la Francia

È stato ufficializzato il calendario del Guinness Sei Nazioni 2023. Calcio d'inizio in programma sabato 4 febbraio con Galles-Irlanda che aprirà l'edizione 2023 e, a seguire, Inghilterra e Scozia si contenderanno la 'Calcutta Cup' a Twickenham. La Nazionale italiana di rugby farà il suo esordio domenica 5 febbraio contro i campioni in carica della Francia che hanno recentemente conquistato il trofeo con annesso Grande Slam. Alle 16 gli Azzurri affronteranno i transalpini allo Stadio Olimpico di Roma nel primo dei tre match casalinghi - con in palio anche il 'Trofeo Garibaldi' - in calendario per l'Italia nella prossima edizione. Una settimana più tardi, domenica 12 febbraio alle 16, la squadra guidata da Kieran Crowley farà visita all'Inghilterra nel tempio di Twickenham. Sabato 25 febbraio alle 15.15 gli Azzurri apriranno la terza giornata affrontando l'Irlanda allo Stadio Olimpico di Roma. Stesso copione - due settimane più tardi - sabato 11 marzo quando l'Italia ospiterà sempre nell'impianto romano il Galles alle 15.15.Chiusura del torneo in programma il 18 marzo con Scozia-Italia a Murrayfield che aprirà alle 13.30 il "Super Saturday". Questo il calendario completo del Guinness Sei Nazioni 2023 (tutti gli orari sono italiani):