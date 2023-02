Rugby, Sei Nazioni: l'Italia si arrende anche all'Irlanda

ROMA - L'Italia combatte, ci prova, ma arriva la terza sconfitta consecutiva nel Sei Nazioni 2023. Non basta tutto il calore dell'Olimpico ai ragazzi di Crowley costretti ad arrendersi per 20-34 all'Irlanda, numero 1 del ranking. Bastano 3' agli ospiti per trovare la prima meta con Ryan alla quale risponde immeidatamente Varney. Gli irlandesi non ci stanno e con Keenan, Aki e Hansen allungano all'intervallo prima della nuova meta di Bruno, con la seconda trasformazione di Garbisi, che manda tutti a riposo sul 17-24. Al ritorno in campo, il mediano d'apertura azzurro accorcia ulteriormente il distacco con un piazzato, gli Shamrocks rispondono allo stesso modo risportandosi a 7 lunghezze di vantaggio. Il finale è apertissimo, ma ci pensa ancora Hansen, con la complicità di Byrne. a chiudere i conti e regalare il successo agli uomini di Farrell che restano a punteggio pieno. Ora per l'Italia c'è l'appuntamento con il Galles.