Perdere ed essere felici: Italia a testa alta contro l'Inghilterra

L' Inghilterra ha battuto 27-24 l' Italia all'Olimpico nel primo incontro del Sei Nazioni 2024 . E' stata una gara combattuta che gli azzurri hanno condotto per tutto il primo tempo chiuso sul 17-14. Alla fine sono 4 punti per l'Inghilterra, uno per l'Italia. La squadra di Borthwick è uscita alla distanza, facendo valere la propria superioritè fisica e chiudendo il match con i calci di Ford . Nel finale, però, l'Italia ha trovato una grande reazione marcando con Ioane la meta che vale il bonus difensivo.

Italia-Inghilterra, la cronaca

Al via è l'Italia a spingere, prima con un calcetto insidioso di Paolo Garbisi che mette in difficoltà Ford, poi con una bella carica di Menoncello a metà campo. Al 5' Allan punisce l'indisciplina inglese dalla piazzola, poi all'11' ancora Paolo Garbisi ispira uno splendido buco di Brex apre la strada per Lorenzo Cannone, bravo a fissare l'avversario e servire al momento giusto l'accorrente Alessandro Garbisi che stoppa - quasi calcisticamente - con il piede e vola in mezzo ai pali: 10-0. La squadra di Quesada tiene bene in difesa e alla prima occasione colpisce di nuovo, ma l'Inghilterra reagisce e mette alla corde la difesa azzurra. L'Italia tiene e alla fine Ford si accontenta dei 3 punti per il 17-11, poi cede all'invenzione di Alex Mitchell che parte dalla base del raggruppamento, evita 2 placcaggi e marca la meta del primo vantaggio inglese. Al 54' Ford allunga dalla piazzola per il +7.

Le parole del ct Quesada

Al termine dell'incontro, il ct Quesada ha dichiarato: "Mi è piaciuto che abbiamo fatto vedere un buon carattere soprattutto nel primo tempo. Un po' meno il fatto che abbiamo avuto problemi per avere il pallone in mano e l'Italia ha bisogno del pallone. Abbiamo evidenziato comunque una buona base su cui lavorare a partire dalla prossima settimana".