Sei Nazioni, Francia-Italia 13-13: incredibile a Lille, palo Garbisi all’81’!

La partita

Nella terza giornata del torneo, l'Italia del rugby va sotto al 7º minuto dopo la meta di Ramos che vale il 7-0. Allo scadere della prima metà di gioco, i Galletti risultano in vantaggio per 10-3. Vantaggio che aumenta nel corso della ripresa, ma gli Azzurri non demordono e trascinati da Garbisi al 21' e da Capuozzo alla mezz'orra, riportano il risultato in parità. Nel finale, c'è tempo per un brivido con il palo colpitom da Garbisi su calcio piazzato.