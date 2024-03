Sei Nazioni, Italia-Scozia: ecco la formazione azzurra, esordio per Lynagh

ROMA - Gonzalo Quesada , ct della nazionale italiana di rugby, ha ufficializzato la formazione che affronterà la Scozia sabato 9 marzo alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma, partita valida per la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni 2024 e che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1 e in chiaro su Cielo. Sarà il confronto numero 37 tra le due squadre, il tredicesimo a Roma e il sedicesimo in Italia. Direzione di gara affidata all’australiano Angus Gardner nella partita che metterà in palio la Cuttitta Cup .

Le scelte di ct Quesada

(Louis Lynagh. Credits: Getty Images)

Inedito triangolo allargato formato da Capuozzo, Ioane e Louis Lynagh che farà il suo esordio con la Nazionale maggiore. Menoncello torna a formare – insieme a Brex – la coppia di centri delle prime due partite del torneo, mentre le chiavi della mediana saranno affidate nuovamente a Paolo Garbisi e Page-Relo. In terza linea – insieme a capitan Lamaro – conferma per Vintcent con il numero 8 mentre rientra Sebastian Negri dopo il suo infortunio che lo ha tenuto ai box contro Irlanda e Francia. In seconda linea scenderanno in campo Ruzza e Niccolò Cannone, mentre in prima linea ritroverà la maglia da titolare Simone Ferrari insieme a Nicotera e Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina Lucchesi, Spagnolo, Zilocchi, Zambonin, Lorenzo Cannone – anche lui assente nella seconda e terza giornata del torneo per infortunio – Varney, Marin e Mori.